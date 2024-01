Kryolipolyse als effektives Mittel zur Körperformung

Die Kryolipolyse ist ein nicht-chirurgisches Verfahren, bei dem Fettzellen durch gezielte Kühlung zerstört werden. Das Studio Kryolipolyse Hamburg setzt auf erstklassige Handwerkskunst, feinste Materialien und modernste Kosmetiktechnologie.

Mechanismus der Wirkung

Die Technik der Kryolipolyse basiert auf dem unterschiedlichen Grad der Widerstandsfähigkeit der Zellen gegenüber niedrigen Temperaturen. Dies ist auf die Eigenschaften der Zellen zurückzuführen, aus denen das Gewebe besteht, sowie auf die unterschiedlichen Raten der Blutversorgung, des Stoffwechsels und des Sauerstoffverbrauchs der Zellen.

So vertragen beispielsweise Hautzellen eine Abkühlung gut und erholen sich schnell, während subkutane Fettzellen keine Abwehrmechanismen gegen Kälte haben. Bei starker Abkühlung werden die Zellen irreversibel geschädigt, sterben allmählich ab und werden über das Lymphsystem abtransportiert und im Stoffwechselprozess wiederverwertet.

Dauer einer Kryolipolyse Sitzung

Die Sitzung dauert 60 Minuten und ist völlig angenehm. Während des Eingriffs kann der Patient seinen eigenen Dingen nachgehen (Musik hören, lesen, am Laptop arbeiten). Nach dem Eingriff können Sie sofort wieder in den Rhythmus Ihres Alltagslebens zurückkehren.

Nebenwirkungen und Risiken der Kryolipolyse

Die Kryolipolyse-Technik ist völlig sicher. Die Kryolipolyse betrifft nur die Fettzellen. Kälteschäden an der Haut, den Gefäßen, Nerven, Muskeln oder inneren Organen sind ausgeschlossen.

Nach dem schnellen Auftauen der Haut wird diese für kurze Zeit rot und geschwollen. Durch die Wirkung des Vakuums kann es für einige Minuten zu einem leichten Druckgefühl, kleinen Hämatomen und einem lokalen Taubheitsgefühl kommen.

Vorteile von Kryolipolyse

Dieser Prozess dauert in der Regel 6 bis 8 Wochen. Die Menge des Fettgewebes in den Problemzonen wird von 2-4 cm reduziert.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen:

das Verfahren erfordert keine Injektionen oder Schnitte;

das Verfahren ist schmerzfrei;

es entfernt lokalisierte Fettablagerungen und Cellulite;

das Verfahren hat nur minimale Nebenwirkungen;

das Verfahren schadet den inneren Organen nicht;

es ist keine besondere Vorbereitung erforderlich;

die Kryolipoksatsiya kann mit anderen Verfahren kombiniert werden.

Der Preis für das Verfahren wird immer individuell festgelegt und erfordert eine persönliche Beratung, da er von der Anzahl der zu behandelnden Bereiche und der Anzahl der erforderlichen Behandlungen abhängt.

Kriterien für die Auswahl eines Kryolipolysegeräts

Zunächst einmal müssen Sie das Potenzial und die Fähigkeiten des Geräts verstehen: Die Temperaturparameter sind sehr wichtig. Da die effektive Kühltemperatur von subkutanem Fett im Bereich von -5 bis -10°C liegt, ist es notwendig, dass das Gerät nicht nur die Haut auf 0°C kühlt, sondern auch direkt mit der Ebene des subkutanen Fetts arbeitet.

Es ist auch notwendig, dass das Gerät nicht unter den zulässigen Schwellenwert gekühlt wird, da es sonst während des Eingriffs zu Erfrierungen des Gewebes kommt.

Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Geräts ist auch die Möglichkeit, die Dauer des Verfahrens manuell zu steuern und zu überwachen, denn verschiedene Patienten haben unterschiedliche Dicken der subkutanen Fettfalten und auch die Belichtungszeit variiert.

Und die Wahl sollte auf jeden Fall von einem Kriterium wie der Vakuumerfassung beeinflusst werden, die einer der wichtigsten Faktoren bei der Arbeit mit der Kryolipolyse-Technologie ist.

