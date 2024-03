Öffentlich-rechtliche Medien starten Online-Jazzradio

Ungarns öffentlich-rechtliche Medien wollen den Internationalen Tag des Jazz am 30. April mit dem Start von Szakcsi Radio, einem neuen Online-Jazz-Radiosender, begehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Nonstop-Radiosender wird am 15. März mit einer Testsendung beginnen. „Die Verbreitung und Präsentation des ungarischen Jazz ist eine echte Aufgabe des öffentlichen Dienstes“, erklärte Anita Altorjai, Leiterin des öffentlich-rechtlichen Mediendienstleisters Duna Médiaszolgáltató, am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Budapester Musikzentrum. Dániel Papp, der Leiter des ungarischen Fonds für die Unterstützung von Mediendiensten und die Verwaltung von Vermögenswerten (MTVA), sagte, es habe „nicht lange gedauert, um zu entscheiden“, dass der Radiosender nach dem Pianisten und Komponisten Béla Szakcsi Lakatos benannt werden sollte, „einer der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des ungarischen Jazz“, der 2022 starb.