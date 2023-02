MTVA-Chef informiert EU-Delegation über ausgewogenen Betrieb der öffentlich-rechtlichen Medien

Ungarns öffentlich-rechtliche Medien sind ausgewogen und arbeiten im Einklang mit professionellen Standards und den einschlägigen Rechtsvorschriften, erklärte der Geschäftsführer des ungarischen Fonds zur Unterstützung des Mediendienstes und der Vermögensverwaltung MTVA am Donnerstag vor Delegierten der Europäischen Kommission – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Daniel Papp erläuterte der EU-Delegation, die sich für ihren Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2023 über die Lage und die Tätigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn informierte, die Situation. Alle Inhalte werden im Einklang mit internationalen Standards produziert, so MTVA in einer Erklärung. Papp erläuterte die Garantien für Ausgewogenheit und Unparteilichkeit, die im MTVA-Ethikkodex, im Mediengesetz und im Ethikkodex des öffentlich-rechtlichen Rundfunks enthalten sind, heißt es in der Erklärung.

Vor den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr richtete die MTVA, ähnlich wie bei früheren Wahlen, ein Wahlbüro für die öffentlichen Medien ein, um sicherzustellen, dass nicht nur während des Wahlkampfs, sondern auch während der Wahlen alle öffentlichen Mediendienste die Anforderungen des Ethikkodex für die öffentlichen Medien und die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllen, so die Erklärung weiter. Papp sagte, dass trotz der Bemühungen der Oppositionsparteien, „die öffentlich-rechtlichen Medien mit Anschuldigungen und Lügen auf die politische Bühne zu zerren“, es statistisch erwiesen sei, dass die öffentlich-rechtlichen Medien allen Parlamentsparteien die Möglichkeit der Berichterstattung angeboten hätten, die Parteien diese Möglichkeiten aber nicht wahrgenommen hätten. Vertreter der linken Parteien führten eine Kampagne der Nichtteilnahme, obwohl sie regelmäßig zu Fernseh- und Radiosendungen eingeladen wurden, und „versuchten, die Glaubwürdigkeit und Neutralität der öffentlichen Medien zu untergraben, indem sie sie boykottierten“, fügte er hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Während des Wahlkampfes haben die zuständigen Behörden keine Beschwerden oder Behauptungen über Unausgewogenheit gegenüber den ungarischen öffentlichen Medien festgestellt. In einem einzigen Fall, der vor den Nationalen Wahlausschuss gebracht wurde, fiel die Entscheidung zugunsten der öffentlichen Medien aus, so die Erklärung. Eine Grundregel für die Arbeit der ungarischen öffentlich-rechtlichen Medien ist, dass die Politik keinen Einfluss auf die Produktion von Inhalten haben darf, so MTVA.