Osterfestival und Frühlingsfest in Gyenesdiás

Am 29. März begann im Erlebnispark Festetics Imre das diesjährige Osterfestival „Nyuszifül”, das wieder viele Überraschungen für Groß und Klein bereithält. Am Ostermontag werden Frauen und Mädchen an der Diáser Wassermühle auf traditionelle Weise mit Osterwasser begossen, damit sie auch in diesem Jahr nicht verwelken.

Stimmungsvoll geht es dann am 20. und 21. April mit dem Frühlingsfest auf der Großen Wiese weiter. Es finden Umzüge, Vorführungen der Vereine, Spiele, Konzerte und fröhliches Tanzvergnügen, aber auch Kochwettbewerbe, Wanderungen und Spaziergänge statt. Das ausführliche Programm ist im Internet zu finden.