Die besten Kosmetik Geschenkideen

Ob an Weihnachten, Ostern oder zum Geburtstag: Wenn es um Geschenke geht, werden die Ideen oft knapp. Vor allem dann, wenn die Person selbst sich auch nicht sicher ist, womit man ihr oder ihm in diesem Jahr eine Freude machen könnte. So kommt es oft dazu, dass man kurz vor dem nächsten Fest immer noch nichts für die Schwester, Mutter oder den Geliebten gefunden hat. In diesem Fall ist Kosmetik oft eine gute Wahl. Viele freuen sich über eine neue Hautcreme oder andere Pflegemittel.

Nachfragen schadet nie

Auch wenn man sich dann entschieden hat, sich als Geschenk ein oder mehrere Kosmetikprodukte zuzulegen, schadet es nicht, die zu beschenkende Person nochmal zu fragen. Vielleicht hat diese ja eine Lieblingsmarke oder würde ein bestimmtes Produkt schon lange gerne ausprobieren. Das verhindert, dass Produkte verschenkt werden, die nicht gebraucht werden und am Ende nur im Badezimmer Schrank herumstehen. Viele finden es schade, wenn das Geschenk keine Überraschung mehr ist. Es gilt also, sich vorher selbst zu entscheiden, ob es einem wichtiger ist, die Person zu überraschen oder etwas tatsächlich Gewünschtes und Nützliches zu verschenken.

Beauty-Geschenkset

Hier können verschiedene Produkte zusammengestellt und attraktiv präsentiert werden – ganz egal ob Kosmetik- oder Pflegeprodukte. Vor allem wenn einem die Person nicht allzu gut bekannt ist, kann man sich hier auf Produkte beschränken, die jeder in seinem Alltag verwendet. Dazu zählen Hautpflegeprodukte, aber auch Make-up oder Shampoo. Badebomben feiern ebenfalls ein langzeitiges Comeback und eignen sich gut für jeden Anlass. Bei der Menge der Angebote lässt sich auch zu jeder festlichen Gelegenheit eine passende Badebombe finden. Auch ein anderer Badezusatz wie Glitzer ist nach wie vor beliebt. Vor allem im Winter drängen sich Duftkerzen immer weiter in den Vordergrund. So lässt sich ein kleiner Korb oder eine Dose zusammenstellen. Diesen kann man dann in durchsichtige Folie einpacken oder offen präsentieren.

Luxuriöse Düfte

Auch Parfüm macht sich oft als hervorragendes Geschenk. Hier kann der Favorit erfragt werden, ansonsten gibt es oft kleinere Fläschchen zu kaufen, von denen man gleich mehrere verschenken kann. Das Lieblingsparfüm einer Person ist etwas sehr persönliches und es ist wichtig, auf hochqualitative Produkte zu achten. Es eignet sich zum Beispiel ein Tom Ford Parfum. Auch als Geschenk in einer Partnerschaft eignet sich ein kleines Fläschchen Parfüm sehr gut. Abhängig von persönlichen Präferenzen und der aktuellen Jahreszeit kann das Geschenk dann angepasst werden.

Wohlfühlmomente für Zuhause

Wenn es um die Zusammensetzung des Geschenkkorbs geht, kann der Fokus auch auf ein bestimmtes Thema gelegt werden. Hier bieten sich nicht nur die Jahreszeiten an, sondern zum Beispiel auch einen Wellnessabend für Zuhause. So kann man jemandem mit Gesichtsmasken, einer Kerze und einer Flasche Wein einen Wohlfühlabend für Zuhause schenken.

Hohe Qualität anstatt große Menge

Es ist immer besser, auf höhere Qualität von Produkten zu achten als darauf, dass das Geschenk möglichst groß und extravagant ist. Vor allem bei Kosmetik ist es sehr wichtig, dass auf gute Produktqualität geachtet wird. Sonst können Hautirritationen oder allergische Reaktionen entstehen. Es ist also lohnenswerter, mehr Geld in eine kleinere Menge an Produkten zu investieren, als dafür an Qualität einzubüßen. Mit diesem Punkt im Hinterkopf kann man natürlich trotzdem ein Geschenkset oder etwas Ähnliches gestalten. Vor allem wenn das Geschenk von mehreren Personen verschenkt wird, ist der finanzielle Aspekt kein allzu großes Problem.