Tourismus-Agentur: Gästeübernachtungszahlen im ersten Quartal deuten auf Rekordjahr 2024 hin

Die ungarischen Beherbergungsbetriebe verzeichneten in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 7,1 Millionen Gästeübernachtungen, 14 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dies weckt die Hoffnung, dass 2024 ein „Rekordjahr“ werden wird, so die Ungarische Tourismusbehörde (MTÜ) in einer Erklärung vom Donnerstag. Die Zahl der Gäste stieg um 18 % auf 2,9 Millionen, wie aus den Daten des nationalen Datenservicezentrums (NTAK) für Tourismusunterkünfte hervorgeht, so die MTÜ.

Die Zahl der Inlandsreisenden stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2023 um 14 Prozent auf über 1,5 Millionen. Die Reisenden haben 3,3 Millionen Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben verbracht, so MTÜ. Ausländische Reisende verbrachten 3,7 Millionen Gästeübernachtungen, 16 % mehr als im letzten Jahr, so die Erklärung. Die Zahl der ausländischen Gäste stieg um fast 25 % auf 1,4 Millionen. Alle nationalen Beherbergungsindikatoren haben die Werte von 2019 übertroffen, so MTÜ. Die Beherbergungsbetriebe haben fast 160 Milliarden Forint (411,2 Mio. EUR) an Einnahmen generiert, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.