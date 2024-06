Vitézy fordert eine Neuauszählung der Bürgermeisterwahlen in Budapest

Die Stimmzettel für die Wahl des Budapester Bürgermeisters werden neu ausgezählt, so dass in den frühen Morgenstunden des Montags noch kein endgültiges Ergebnis feststehen wird, erklärte Dávid Vitézy, Kandidat der LMP-Grünen und des Vereins „Für Budapest mit David Vitézy“ nach den Kommunal- und EP-Wahlen in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut der Website des Nationalen Wahlbüros waren etwa 22.000 Stimmzettel ungültig, was beide Kandidaten daran hinderte, eine überzeugende Mehrheit zu erlangen, sagte Vitézy und fügte hinzu, er habe versucht, das Problem mit seinem Hauptkonkurrenten, dem Amtsinhaber Gergely Karácsony, zu besprechen, konnte ihn aber telefonisch nicht erreichen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nach Auszählung von 99,26 % der Stimmen kam Vitézy auf 47,49 % der Stimmen, während Karácsony, der Kandidat der Parteien der Koalition Dialog – Grüne-Sozialisten-Demokraten, auf 47,52 % kam. Vitézy sagte, die Ergebnisse zeigten, dass Budapest „eine lebendige Demokratie“ habe. Er sagte, auch wenn es ungewiss sei, wer am Ende Bürgermeister werde, sei das Ergebnis „ein großer Erfolg für uns … denn es zeigt, dass es sich gelohnt hat, mit Programmen, einer Vision von Budapest und mit Themen, die die Einwohner betreffen, in den Wahlkampf zu ziehen“, sagte er.