Ungarn: Industrieproduktion im April um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Die Industrieproduktion stieg im April um 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr, so die unbereinigten Daten, obwohl die arbeitstäglich bereinigten Zahlen einen Rückgang von 2,4 % zeigten, da es in diesem Monat drei Arbeitstage mehr gab als im April des letzten Jahres, so das Zentrale Statistikamt (KSH) am Freitag in einer ersten Schätzung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die saison- und arbeitstäglich bereinigten Daten zeigen, dass die Industrieproduktion im Vergleich zum Vormonat um 0,7 % gesunken ist. Die meisten Teilsektoren des verarbeitenden Gewerbes wie der Fahrzeugbau, die Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen sowie von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren trugen zur Steigerung der Produktion bei, während die Produktion von elektrischen Ausrüstungen zurückging. Die Industrieproduktion war im März-April um 1,7 % niedriger als im gleichen Zeitraum 2023.

In einem Kommentar zu den Daten sagte das Wirtschaftsministerium, dass die ungarische Industrie weiterhin durch eine kränkelnde europäische Wirtschaft, die von den Auswirkungen des Krieges betroffen ist, belastet wird. Die Fundamentaldaten der ungarischen Wirtschaft seien gesund, da sich die Zwillingsdefizite aufgelöst hätten und die Reallöhne seit sechs Monaten stetig stiegen, während immer mehr Nichterwerbstätige in das Erwerbsleben eintreten würden. Eine verbesserte Inlandsnachfrage, da die Haushalte allmählich die Vorsicht vor der Inflation aufgeben, und staatliche Maßnahmen zur Förderung von Investitionen würden dazu beitragen, die Industrie wieder auf Kurs zu bringen. Die Reallöhne auf den ausländischen Märkten verbessern sich ebenfalls und die Zinssätze im Ausland könnten sinken, so das Ministerium, so dass in der zweiten Jahreshälfte mit einer leichten Verbesserung in anderen Volkswirtschaften zu rechnen ist, was den ungarischen Herstellern einen bescheidenen Auftrieb geben würde. Es wird erwartet, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 2,5 % und im Jahr 2025 um 4,1 % wächst, so die Erklärung.