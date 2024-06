Die erste der bestellten CAF-Straßenbahnen trifft in Budapest ein

Die Abteile der ersten von 51 spanischen CAF-Straßenbahnen, die in Budapest montiert werden sollen, sind in der Stadt eingetroffen, teilte die städtische Verkehrsgesellschaft BKK am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die neuen Abteile werden den Anteil der Niederflurstraßenbahnen in Budapest von derzeit 30 % auf 40 % erhöhen, so die BKK weiter. Die CAF-Komponenten werden von ungarischen Mechanikern unter der Aufsicht des spanischen Straßenbahnherstellers montiert, so das Unternehmen, das hinzufügte, dass alle Straßenbahnen bis zum Spätsommer 2026 geliefert werden sollen. Die mit EU-Mitteln angeschafften neuen Straßenbahnen werden im Südosten von Budapest verkehren. Die BKK erklärte, dass sie den Kauf von weiteren 110 modernen Straßenbahnen vor 2030 erwäge.