Die Vorteile der Nutzung kostenpflichtiger Nummern für den Kundenservice

Kostenpflichtige Nummern für den Kundenservice gewährleisten eine professionelle Abwicklung von Käufen und Dienstleistungen – selbst vom Ausland aus.

Was sind die Vorteile eines telefonischen Kundenservice?

Ein telefonischer Kundenservice bietet zahllose Vorteile bei der Abwicklung von Geschäftstätigkeiten jeglicher Art. Ob im Versandhandel, dem Dienstleistungs- oder Finanzsektor: Mit telefonischer Beratung lassen sich wichtige Kennzahlen optimieren und treue Kunden über die gesamte Customer Journey zufriedenstellen.

Auf finanzieller Ebene gestattet eine Kundenhotline die Umsatzmaximierung. Aus strategischer Sicht ist es möglich, Auftragsspitzen abzufangen und die Mitarbeiter des Unternehmens wesentlich zu entlasten, sodass die Kernkompetenzen im Fokus stehen und das Alltagsgeschäft störungsfrei vonstattengeht. Eine durchgehende Erreichbarkeit kann zudem zu mehr Kundenzufriedenheit beitragen. Durch die verbesserte Kundennähe können wichtige Trendwenden frühzeitig identifiziert werden.

Hier erhalten Sie Ihre kostenpflichtige Nummer in der Schweiz

Wie funktionieren Servicenummern?

Servicenummern fungieren als Vorwahl, sodass keine zusätzliche Ortsvorwahl nötig ist. Sie werden meist von Angestellten eines Unternehmens oder einem externen Callcenter bedient. Oftmals nehmen smarte Telefonanlagen oder Serviceplattformen die Kundenanrufe entgegen, kategorisieren und leiten sie weiter. Dies gestattet eine zeitunabhängige, flexible Abwicklung vielfältiger Anliegen. Die Servicenummer kann dabei stundenweise oder rund um die Uhr verfügbar sein. Diverse Service-Modelle ermöglichen umfassende Funktionen wie individuell gestaltbare Ansagen, Voicemail oder Agenten-Management. Auf diese Weise profitieren insbesondere Unternehmen mit komplexen, erklärungsbedürftigen Produkten oder internationalem Kundenstamm.

Kostenpflichtige Rufnummer für den Kundenservice

Ein hochkarätiges Outsourcing Ihres Kundenservices erhalten Sie durch die Implementierung einer Rufnummer mit kostenpflichtiger Vorwahl. Ein direkter Vorteil dieser Lösung liegt in der Reduzierung des Arbeitsaufkommens der Stammbelegschaft. Wichtige Anliegen werden rund um die Uhr beantwortet – selbst zu Randzeiten oder nach Geschäftsschluss, ohne dass hierfür hohe Personalkosten anfallen. Die zentrale Beantwortung von Kundenanfragen sorgt für die schnelle Vermittlung des richtigen Ansprechpartners – ganz ohne lästige Warteschleifen. So lassen sich etwa Bestellprozesse effizient gestalten und obsolete, zeitraubende Anliegen von Kunden aussieben. Dabei ist ein smarter FAQ-Bereich das wichtigste Instrument, um Personal- und Lohnnebenkosten langfristig zu senken.

Welche Rufnummern sind kostenpflichtig?

Welche Rufnummern kostenpflichtig sind, ist je nach Land verschieden. In der Schweiz gehören Nummern mit 0900-, 0901- und 0906- zu den gebührenpflichtigen Servicenummern. Sie werden nach dem Ersuchen zugeteilt. Wichtig: Firmen mit Sitz im Ausland müssen eine Schweizer Korrespondenzadresse angeben. In Deutschland sind Nummern mit 0180x-, 0137x- und 0900- gebührenpflichtig, wobei der genaue Tarif sich je nach Endziffer unterscheidet.

Gebührenpflichtige Servicehotline beantragen

Wenn Sie eine gebührenpflichtige Servicehotline benötigen, müssen Sie zunächst bei der zuständigen Stelle einen Antrag stellen. Dieses Prozedere unterscheidet sich je nach Standort. In Deutschland erfolgt die Beantragung über die Bundesnetzagentur, in der Schweiz ist der Zuteilungsantrag an die BAKOM zu richten. Zahlreiche Anbieter kostenpflichtiger Kundenhotlines übernehmen den Antrag auf Wunsch für Sie.

Fazit

Kostenpflichtige Kundenhotlines sind ein zuverlässiges Instrument, um alle Stationen der Kundenreise effizient zu gestalten. Durch das Outsourcing von Bestellprozessen, Beschwerdemanagement und Kaufberatung lassen sich der interne Workflow eines Unternehmens rationalisieren und unverzichtbare Ressourcen bündeln, um das Kerngeschäft zu stärken. Verbesserte Kundenzufriedenheit, direkte Kommunikation und operative Kostensenkung sind nur einige Vorteile der Kundenbetreuung durch gebührenpflichtige Hotlines.