Freilichtmuseum Szentendre als Tagungsort einer internationalen Konferenz

Die Vereinigung der europäischen Freilichtmuseen (AEOM) hält ihre halbjährliche Versammlung und Konferenz vom 19. bis 22. August im Museum in Szentendre bei Budapest ab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Konferenz ist Teil der kulturellen Veranstaltungen, die im Rahmen der ungarischen Präsidentschaft des Europäischen Rates organisiert werden, so die Organisatoren. Zu der Konferenz werden fast 100 Delegierte von 40 Institutionen aus 22 Ländern erwartet, darunter europäische Länder, Australien, die USA und Japan. Die Konferenz konzentriert sich in diesem Jahr auf die Art und Weise, wie Freilichtmuseen historische und soziale Traumata wie Kriege, die Umsiedlung ethnischer Gruppen, ethnische Diskriminierung, Migration und Generationentraumata oder die Wiedereingliederung von Gruppen am Rande der Gesellschaft darstellen und aufarbeiten können, so die Organisatoren. Die Konferenz arbeitet auch an der Ausarbeitung eines Aktionsplans für Nachhaltigkeit und eines Verhaltenskodexes, so die Organisatoren.