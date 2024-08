Fotoausstellungen zum 20. Jahrestag des ungarischen EU-Beitritts

Die Vertretung der Europäischen Union in Ungarn wird anlässlich des 20. Jahrestages des ungarischen EU-Beitritts landesweit Fotoausstellungen im Freien veranstalten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Ausstellungen werden wichtige von der EU finanzierte Entwicklungsprojekte zeigen, die seit 2004 in den einzelnen Komitaten und in Budapest abgeschlossen wurden, teilte die Vertretung der Nachrichtenagentur MTI mit. Die Fotos wurden so ausgewählt, dass sie eine breite Palette von Bereichen des täglichen Lebens und der Wirtschaft abdecken, so die Organisatoren. Die Fotos werden ab Mitte August für drei Monate in 19 Komitaten und an drei Standorten in Budapest ausgestellt.