Gemeinsam für nachhaltigen Tourismus

Sárvár, Murska Sobota, Lendava und Hévíz, gehen mit dem Ziel eines umweltfreundlicheren Tourismus einen großen Schritt nach vorn: zusammen mit den grenzüberschreitenden Destinationen und mit Hilfe von erfahrenen Experten entwickeln sie nachhaltige Angebote und Dienstleistungen. Das zweijährige slowenisch-ungarische Interreg-Programm CROSSDEST der Europäischen Union hilft ihnen dabei. Unter Verwendung bewährter internationaler Verfahren und EU-Standards soll damit eine große „grüne” Destination an der slowenisch-ungarischen Grenze geschaffen werden.

In Slowenien werden bereits 90 Prozent aller Übernachtungen in Reisezielen verbracht, die vom Global Sustainable Tourism Council GSTC als grüne Reiseziele anerkannt sind. Im Gegensatz dazu steckt der nachhaltige Tourismus in Ungarn noch in den Kinderschuhen, was die Wettbewerbsfähigkeit auch dieser Region beeinträchtigt. Das Projekt CROSSDEST will das Problem angehen, indem es den lokalen Dienstleistern mit professioneller Unterstützung dabei hilft, eine internationale Zertifizierung zu erlangen und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

In diesem Zusammenhang wollen Sárvár, Hévíz und Lendava mindestens die Bronzestufe der Green-Destinations-Zertifizierung erwerben, Murska Sobota die Silberstufe. Es werden mehrere Pilotprogramme im Zusammenhang mit nachhaltigem Tourismus gestartet, die von den Teilnehmern gemeinsam genutzt werden. Darüber hinaus werden mindestens 20 Attraktionen und 40 Dienstleistungen darauf vorbereitet, das international anerkannte Label Good Travel Seal of Green Destinations zu erhalten. Ein Handbuch wird Dienstleistern und lokalen Produktherstellern helfen, die Effizienz grenzüberschreitender Programme zur Produktentwicklung zu verbessern und die Zusammenarbeit auszubauen.

Außerdem wird ein einheitliches Qualitätsmanagement- und Überwachungssystem eingeführt, das auf Nachhaltigkeit und die Einhaltung internationaler Standards ausgerichtet ist. Eine im Rahmen des Projekts entwickelte digitale Plattform kommt zur kontinuierlichen Überwachung der Ergebnisse und zur Messung von Nachhaltigkeitsindizes für Reiseziele und touristische Dienstleistungen zum Einsatz. Das System wird in der Lage sein, mit dem Single European Tourism Data Warehouse zu kommunizieren, aber mit einer Methodik, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Darüber hinaus werden während der zweijährigen Laufzeit des Projekts Kampagnen zur Ankurbelung des Tourismus durchgeführt.