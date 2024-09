Ungarns Verbraucherpreisindex fällt im August auf 3,4 Prozent

Der auf das Jahr hochgerechnete ungarische Verbraucherpreisindex erreichte im August 3,4 Prozent und fiel damit von 4,1 Prozent im Vormonat, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Daten des KSH zeigen, dass die Lebensmittelpreise im August um 2,4 Prozent gestiegen sind. Der Preis für Mehl stieg um 27,7 Prozent, der Preis für Schweinefleisch um 3,4 Prozent und der Preis für Restaurantbesuche um 8,0 Prozent, während der Preis für Nudeln um 8,1 Prozent, der Preis für Eier um 7,9 Prozent und der Preis für Zucker um 4,6 Prozent fiel. Die Energiepreise für private Haushalte fielen um 4,3 Prozent. Die Gaspreise sanken um 9,4 Prozent und die Strompreise um 1,7 Prozent. Die Preise für langlebige Gebrauchsgüter gingen leicht um 0,2 Prozent zurück. Die Preise für Kraftstoffe fielen um 2,9 Prozent. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 3,9 Prozent und die Preise für Bekleidung um 4,5 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 9,5 Prozent. Die Kerninflation, die die volatilen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, lag bei 4,6 Prozent. Der mit einem Korb von Waren und Dienstleistungen für Rentner berechnete VPI lag bei 3,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Verbraucherpreise unverändert.

Verbraucherpreisindex erreicht neuen Jahrestiefststand

Wirtschaftsminister Marton Nagy kommentierte die neuen Daten mit den Worten, der Verbraucherpreisindex habe seinen bisherigen Jahrestiefststand erreicht. Wie in den Vormonaten sei die Inflation auch im August niedrig geblieben, was den Markterwartungen entspreche, fügte er hinzu. Der Preisrückgang bei Lebensmitteln sei auf einen deutlichen Rückgang der Erzeugerpreise zurückzuführen, was auf einen weiteren Preisrückgang in den kommenden Monaten hindeute, der die Nachfrage ankurbeln könnte. Er verwies auf die Auswirkungen der staatlichen Maßnahmen zur Senkung der Inflation – die zu etwa 80 % aus angebotsseitigen Maßnahmen besteht – im Laufe des Jahres 2023 und sagte, dass einige gezielte Maßnahmen, wie z. B. eine Online-Plattform für Preisvergleiche, beibehalten würden. Eine anhaltend niedrige Inflation und ein starkes Lohnwachstum bedeuten höhere Reallöhne, was gut für Familien und Unternehmen ist, das Verbrauchervertrauen stärkt und einen Anstieg des Konsums unterstützt, fügte er hinzu.