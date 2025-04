Ungarischer Verbraucherpreisindex fällt im März auf 4,7 Prozent

Der auf das Jahr hochgerechnete ungarische Verbraucherpreisindex fiel im März auf 4,7 Prozent, verglichen mit 5,6 Prozent im Vormonat, wie die am Dienstag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) zeigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lebensmittelpreise stiegen um 7,0 Prozent. Der Mehlpreis stieg um 42,2 Prozent, der Preis für Speiseöl um 32,7 Prozent, der Milchpreis um 16,7 Prozent und der Preis für Geflügel um 7,6 Prozent, während der Preis für Nudeln um 0,8 Prozent sank. Die Energiepreise für private Haushalte fielen um 2,7 Prozent, da die Preise für Leitungsgas um 5,5 Prozent sanken. Die Preise für Gebrauchsgüter stiegen um 2,1 Prozent. Die Preise für Kraftstoffe gingen um 2,5 Prozent zurück. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 5,5 Prozent und die Preise für Bekleidung um 2,3 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 7,5 Prozent. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union angepasst wurde, lag bei 4,8 Prozent. Die Kerninflation, die die volatilen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, lag bei 5,7 Prozent. Der mit einem Korb von Waren und Dienstleistungen für Rentner berechnete Verbraucherpreisindex lag bei 4,7 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Verbraucherpreise unverändert. Die Preise für Nahrungsmittel blieben unverändert und die Preise für Haushaltsenergie sanken um 0,2 Prozentpunkte, während die Preise für Bekleidung um 1,2 Prozentpunkte und die Preise für Dienstleistungen um 0,3 Prozentpunkte stiegen.

In einer Stellungnahme zu den neuen Daten wies das Wirtschaftsministerium auf die Auswirkungen einer von der Regierung verordneten Obergrenze für Preisaufschläge hin, die die Preise für eine breite Palette von Lebensmitteln in großen Supermarktketten um durchschnittlich 18,8 Prozent gesenkt habe. Der Preis für Schmalz ist um 31,2 %, der Preis für normalen Joghurt um 28,5 % und der Preis für Mehl um 21,4 % gesunken. Die Preise für laktosefreie Molkereiprodukte wie Naturjoghurt, Trappistenkäse und Milch sind um 25 Prozent oder mehr gesunken. Die Regierung bekämpft weiterhin die Preisinflation bei Dienstleistungen und erwartet, dass die Akteure des Banken- und Telekommunikationssektors nach Verhandlungen freiwillig die Preise deckeln, so das Ministerium. Der Verbraucherpreisindex für April könnte auf etwa 4 Prozent sinken, während die Inflation bei den Lebensmittelpreisen unter 5 Prozent fallen könnte, fügte es hinzu.