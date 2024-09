Szijjarto: Agraruniversität „Verbündeter“ der Regierung bei der Umsetzung der Auslandsstrategie

Die Regierung betrachtet die Ungarische Universität für Agrar- und Biowissenschaften (MATE) weiterhin als „strategischen Verbündeten“ in ihren Bemühungen, „ungarische Agrar- und Lebensmittelproduktionstechnologien auf die Märkte so vieler Länder wie möglich zu bringen“, sagte Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch bei der Eröffnungsfeier der MATE in Gödöllö, außerhalb von Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Erklärung des Ministeriums bezeichnete Szijjarto MATE als „einen entscheidenden Aktivposten, eine stabile Säule bei der Umsetzung der pragmatischen Außenstrategie der Regierung, die auf die Förderung nationaler Interessen abzielt“. Ungarns Außenpolitik „ist weniger von Ideologien motiviert und konzentriert sich mehr auf praktische Ziele wie die Unterstützung ungarischer Produkte und Technologien auf ausländischen Märkten, den Import von Know-how sowie die Unterstützung der Hochschulbildung, um ein internationales Niveau zu erreichen“, so die Erklärung des Ministers. MATE ist „eine der internationalsten Universitäten Ungarns mit ihren 200 ausländischen Studenten, die am Stipendium Hungaricum teilnehmen“, sagte er.

Er dankte der Universität für ihre „kontinuierliche Verbesserung“ in Bereichen wie Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Lebensmittelsicherheit, die Ungarn im weltweiten Vergleich an die Spitze bringen. Er wies darauf hin, dass Ungarn in der Landwirtschaft doppelt so viel produzieren könne, wie das Land benötige, und fügte hinzu, dass Ungarn zu den zehn größten Saatgutproduzenten gehöre, während „die ganze Welt Ungarns Lebensmittelsicherheitssystem bewundert“. Er wies auch darauf hin, dass ungarische Unternehmen im Rahmen des Hilfsprogramms der Regierung „von Laos über die Kapverden bis nach Vietnam“ Investitionen „in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar“ tätigten und Projekte zur Wasserversorgung und Wasserreinigung, zur Verbesserung der Wasserkultur sowie zur Förderung der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion in diesen Ländern durchführten.