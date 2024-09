Ausstellung von Webarbeiten in Keszthely

Das Balaton Museum zeigt seit 13. September eine Kammerausstellung mit dem Titel „Szőttesek”. Die ausgestellten Webarbeiten sind eine Auswahl von wertvollen Stücken der ethnografischen Sammlung des Museums.

„Tischtücher, Decken, Handtücher, Kleidungsstücke – all das kann man heute leicht im Geschäft kaufen, aber früher brauchte man Monate, um ein einziges Haushaltstextil oder ein Kleidungsstück herzustellen. Viele Frauen und Männer saßen vom Herbst bis zum Frühjahr an ihren Webstühlen und fertigten aus Leinen-, Hanf- und Baumwollgarnen alles, was ein Haushalt brauchte“, heißt es auf der Website des Balaton Museums. Die sehenswerte Ausstellung gibt einen interessanten Einblick in die Techniken und Muster dieser früheren Handwerkskunst. Sie kann dienstags bis samstags jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr während der Öffnungszeiten des Museums besichtigt werden.