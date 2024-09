Ungarn gehört zu den europäischen Spitzenreitern bei der Solarstromproduktion, die bei geeigneten Wetterbedingungen mehr als neun Zehntel des Stromverbrauchs deckt, wie das Energieministerium am Sonntag in einem Facebook-Post bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ein Drittel der EU-Länder ist in der Lage, mehr als vier Fünftel ihres momentanen Strombedarfs mit Solarenergie zu decken. In Griechenland und den Niederlanden decken die Solarkraftwerke nicht nur den aktuellen Bedarf, sondern übertreffen ihn manchmal sogar in den „dunkelsten Stunden“, hieß es. Sie betonten, dass der grünen Energie die Zukunft gehöre. Dank des zuverlässigen Betriebs des Kernkraftwerks Paks ist das Land zunehmend in der Lage, Haushalte, öffentliche Einrichtungen und Fabriken über immer längere Zeiträume mit im Inland erzeugtem Ökostrom aus völlig kohlenstofffreien Quellen zu versorgen und damit nicht nur seine Klimaverpflichtungen zu erfüllen, sondern auch die ungarische Importquote und die damit verbundenen Risiken zu verringern.