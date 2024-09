Gästeübernachtungen in Ungarn steigen im August um 3,6 Prozent

Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im August um 3,6 % auf 6.987.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Gästeübernachtungen durch inländische Reisende stieg um 3,7 % auf 3.942.000, während die Zahl der Gästeübernachtungen durch ausländische Besucher um 3,5 % auf 3.045.000 stieg. Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe, zu denen Hotels, Pensionen, Campingplätze, Ferienanlagen und Herbergen gehören, stiegen um 8,5 % auf 140 Mrd. Forint. Im August beherbergten insgesamt 37.333 Unterkünfte Gäste, darunter 2.972 gewerbliche Unterkünfte und 34.361 Privatunterkünfte und sonstige Unterkünfte. Von Januar bis August stieg die Zahl der Gästeübernachtungen in den Beherbergungsbetrieben im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 % auf 31.454.000. Die Zahl der Übernachtungen von inländischen Reisenden stieg um 2,4 % auf 16.314.000 und die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Touristen um 9,1 % auf 15.141.000.

In einem Kommentar zu den neuen Daten stellte das Wirtschaftsministerium fest, dass die Zahl der Übernachtungen in der Hauptstadt im August 1,6 Mio. überschritten hat, was 23,9 % der Gesamtübernachtungen entspricht. Die Daten des Tourismussektors für Januar-August „übertrafen alle Erwartungen“ und lagen „weit über“ der durchschnittlichen Wachstumsrate für die gesamte Europäische Union, so das Ministerium. Die Passagierzahlen am Flughafen Budapest Liszt Ferenc International stiegen von Januar bis August um 18,6 %, fügte es hinzu. Der ungarische Tourismussektor erwirtschaftet über 10 % des BIP und bietet 400.000 Menschen eine Lebensgrundlage, so das Ministerium.