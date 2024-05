Gästeübernachtungen steigen im März um 24,9 Prozent

Wie das Statistische Zentralamt (KSH) mitteilte, stieg die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn im März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24,9 % auf 2.757.000 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden stieg um 22,4 % auf 1.322.000, und die Zahl der Gästeübernachtungen von ausländischen Besuchern stieg um 27,2 % auf 1.435.000. Die Buchungen wurden durch die Osterfeiertage angekurbelt, die auf das letzte Wochenende im März fielen. Im Jahr 2023 lag Ostern im April. Besucher aus Deutschland verbrachten im März 148.700 Gästeübernachtungen in ungarischen Beherbergungsbetrieben, mehr als jede andere Nationalität. Tschechische Touristen übernachteten 121.100 Mal und Besucher aus dem Vereinigten Königreich 110.900 Mal. Die Zahl der Gästeübernachtungen von Besuchern aus Asien erreichte 151.200, was einem Rückgang von 6,9 % gegenüber dem Basiszeitraum entspricht. Die Hauptstadt war im März mit 1.151.000 Übernachtungen das beliebteste Reiseziel. An zweiter Stelle lag der Balaton mit 352.000 Übernachtungen. Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe, zu denen Hotels, Pensionen, Campingplätze, Resorts und Jugendherbergen gehören, stiegen um 33 % auf 47,2 Milliarden Forint.