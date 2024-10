Große Freude für alle Sportbegeisterten …

… denn die Stadt Marcali hat ein modernes Sporthaus gebaut. Den ganzen Sommer über wurde an dem Neubau gewerkelt, was das Zeug hielt. Und die Mühe hat sich gelohnt. Der Sportpalast zeigt sich von einer modernen und einladenden Seite.





Auch die Außenanlagen sind bereits fertiggestellt und warten auf das kommende Frühjahr, um alle Gäste mit viel Grün und buntem Allerlei zu erfreuen. Welche Abteilungen für diese oder jene Sportart im Innenbereich geschaffen wurden, wird sich noch zeigen. Leider war nur ein Foto vom Gesamtprojekt möglich, aber ein Blick in die Innenräume wird sich sicherlich bald anbieten. Also auf geht’s, liebe Hobby-, Freizeit- und künftige Profisportler, das neue Sporthaus in Marcali erwartet Euch. Es wird sich lohnen.

Foto/Text: Eva