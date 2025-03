Ade Winter, willkommen Frühling …

Das ist auch in Marcali derzeit das Motto. Verschönern an allen Ecken und Enden heißt die Devise und dafür wird derzeit fleißig gewerkelt. Die ersten Blumenbeete leuchten schon in der warmen Frühlingssonne und viele werden in den nächsten Tagen noch folgen.





Das Wintergewächs muss weichen, damit zum anstehenden Osterfest das Zentrum von Marcali alle Gäste, Bewohner und Kurzbesucher erfreuen kann. Für die Bepflanzung wurden hauptsächlich Frühblüher ausgewählt und für die bestimmt heißeren Monate greifen alle freiwilligen Helfer wieder zu Spaten, Schaufel und Hacke und alles beginnt wieder aufs Neue. Wir werden uns überraschen lassen.

Foto/Text: Eva