Oktoberschulfest 2024

Die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr veranstaltete in diesem Schuljahr zum sechsten Mal das traditionelle Oktoberschulfest, das neben der Pflege von Brauchtum Gelegenheit zum Kennenlernen und Stärken des Gemeinschaftsgefühls bietet.





Am Abend des 11. Oktober fanden sich in der festlich weiß-blau dekorierten Sporthalle der Schule nahezu 1000 Besucher ein. Neben der kompletten Schulgemeinde nahmen auch zahlreiche geladene Gäste an diesem beliebten Fest teil. Viele der Anwesenden wählten ihre Garderobe zum traditionellen Anlass passend aus und trugen Dirndl, Trachtenanzug und sogar Lederhosen. Die Veranstaltung wurde von Tünde Havassy, der Vorsitzenden der Trägerstiftung und Schulleiter Andreas Gering eröffnet. In ihren kurzen Begrüßungsansprachen äußerten beide ihre Freude, dass so viele zum gemeinsamen Feiern gekommen sind und wünschten allen Anwesenden viel Spaß.

Nach dem Anstich eines kleinen Bierfasses führten die jüngsten Tänzer der Schule – die Vorschulgruppe des Kindergartens – einen bunten Reigen auf, wofür sie mit begeistertem Applaus belohnt wurden. Für echte Festzeltstimmung sorgten auch dieses Jahr Norbi Fischer und die Diamantkapelle. Mit schwungvollen Melodien sowohl traditioneller als auch moderner Stilrichtung animierten sie das Publikum erfolgreich zum Mittanzen.

Beim Oktoberschulfest durfte natürlich auch das Festbier vom Fass nicht fehlen – selbstverständlich nur für die erwachsenen Gäste. Zur Stärkung gab es eine eine Reihe von leckeren bayerischen Schmankerln: Auf der Menükarte standen neben der unerlässlichen Laugenbrezel unter anderem auch Leberkässemmel, Bratwürste, Grillhaxe, Schweinebraten und auch Süßes wie zum Beispiel Apfelstrudel.

Auch dieses Jahr waren für die Kinder verschiedene Spielstationen aufgebaut, wo sie sich die Zeit vertreiben konnten solange die Eltern die Festzeltstimmung genossen. Besonders beliebt waren wieder Hüpfburg, Air-Hockey, Disco und Selfie-Box, aber auch in der Bastelecke und am Schminktisch warteten die Kinder geduldig, um endlich an die Reihe zu kommen. Als spannender Programmpunkt folgte am späteren Abend die Verlosung der Tombolapreise. Viele Gäste durften sich über wertvolle Preise freuen, die von verschiedenen Partnern zu Verfügung gestellt wurden.

Fazit des Abends: phantastische Oktoberfeststimmung, Unterhaltung für jede Altersgruppe, tolle Veranstaltung.

Weitere Infos über die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr:

www.audischule.hu