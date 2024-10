Erfolgreiche Berufs- und Bildungsmesse an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Am 18. Oktober fand an der Győrer Bildungseinrichtung zum fünften Mal eine Bildungsmesse statt. Aufgrund des stetig wachsenden Besucherzustroms wird die ursprünglich im zweijährigen Rhythmus geplante Informationsveranstaltung seit neuestem jährlich angeboten. Neu in diesem Jahr war auch der Veranstaltungsort: Die Stände der Aussteller waren in der großen Sporthalle aufgebaut, wo sich interessierte Schüler – dieses Jahr waren insgesamt nahezu 450 gekommen – auch Vorträge anhören konnten.





Ziel der Veranstaltung ist es, die vor der Berufswahl stehenden Jugendlichen bei der Entscheidungsfindung im Hinblick auf Studium und Berufsausbildung bestmöglich zu unterstützen. “Im Hinblick auf den beruflichen Werdegang der jungen Menschen ist es von größter Bedeutung, ihnen Informationen und Inspiration zukommen zu lassen. Hier bei unserer Bildungsmesse können sowohl unsere eigenen als auch auswärtige Schüler wertvolle Informationen aus erster Hand sammeln.“ betonte Schulleiter Andreas Gering.

Die größte Anziehungskraft übten aufgrund ihrer Bekanntheit auch dieses Mal die namhaften Universitäten Ungarns aus, aber auch die Informationsstände der ausländischen Universitäten und Hochschulen konnten sich nicht über mangelndes Interesse beklagen. Die Bildungsmesse zählte insgesamt 35 Aussteller, von denen 25 anwesend waren, 10 Universitäten aus Österreich, Deutschland und auch aus den Niederlanden boten Online-Vorträge an, die ebenfalls sehr gut besucht waren.

Neben der Audi Hungaria Zrt. erfreuten sich auch BOS, KACO und REHAU über regen Zulauf, diese Unternehmen sind wichtige Partner der schulinternen kaufmännischen Berufsausbildung, die sich in der praktischen Ausbildung der zukünftigen „Fremdsprachigen Industriekaufleute“ engagieren. Die zweijährige duale Berufsausbildung nach deutschem Vorbild, die als Erfolgsmodell bezeichnet werden kann, wurde vor sieben Jahren eingeführt und bietet jungen Menschen ein breit gefächertes fachliches Ausbildungsspektrum und hervorragende berufliche Kompetenzen.

Die Organisatoren hoben hervor, dass sie die Bildungsmesse laufend den Bedürfnissen der Besucher anpassten. Dank des wachsenden Interesses sei es ihnen gelungen, die Messe in größerem Rahmen mit immer mehr Ausstellern zu realisieren. Auch die diesjährige Veranstaltung könne aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen vonseiten der Aussteller und Besucher als erfolgreich bezeichnet werden.

Weitere Informationen über die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr:

https://audischule.hu

https://audischule.hu/de/berufliche-bildung