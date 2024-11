Winterliche Licht- und Klangwelten in Budapest

In der Winterzeit wird es morgens oft nicht richtig hell und schon früh am Nachmittag bricht die Dämmerung herein. In dieser Zeit macht man es sich oft im Haus bei Kerzenschein gemütlich. Man dekoriert Balkon, Garten, Weihnachtsbaum mit bunten Lichterketten und leuchtenden Sternen. Viele von uns suchen auch stimmungsvoll leuchtende und klingende Orte auf: Adventsmärkte, Einkaufszentren, Festivals of Lights oder schön illuminierte Parks, die sich in funkelnde Winterlandschaften verwandeln. In Budapest gibt es neben schönen Weihnachtsmärkten in den einzelnen Stadtvierteln eine ganze Reihe solcher Orte.

Der „Garden of Lights” beispielsweise erfreut im ELTE Füvészkert im VIII. Stadtbezirk auch in diesem Jahr wieder seine Besucher. Die magische Lichtershow ist den Schlümpfen und Schlumpfhausen, ungarisch: Aprajafalva, gewidmet. Der botanische Garten ist mit seinen exotischen Pflanzen ein wahrer Schatz mitten in der Stadt. Die Geschichte des Füvészkert reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, in seiner besten Zeit beherbergte er mehr als 12.000 Pflanzen. Seit 2017 dient er auch als Erlebnisgarten, wo Naturfreunde nützliches Wissen erwerben können – https://www.fuveszkert.org/.

Der Strand des Palatinus-Bades auf der Margaretheninsel verwandelt sich im Winter in einen Lichterpark. Im Lumina Park findet ein Märchenfestival statt, bei dem Nemo, Robin Hood, König Artus, King Kong, Disney-Figuren und die Welt von Narnia zum Leben erweckt werden – https://luminapark.hu/.

Das Light Art Museum erwartet seine Besucher mit der Ausstellung „Phantom Vision”. Es bietet mit Werken von 35 internationalen Künstlern, wie Ólafur Elíasson, Brian Eno oder László Moholy-Nagy ein besonderes Lichtkunsterlebnis – https://hun.lam.xyz/.

Im Zoo von Budapest ist der Innenausbau des sogenannten Biódom ins Stocken geraten, deshalb nutzt man seitdem das äußerlich eigenwillig blasenartige Gebäude für Ausstellungen, Kunstprojekte, Lichtershows und Konferenzen. Nach dem großen Erfolg des „Fénydóm – Lichterdom” im März findet hier noch bis 8. Dezember der „Lichterdom 2“ statt. Das Thema der 30 Lichtinstallationen von 50 Künstlern ist die Natur, von Mikroben bis zum Weltraum. Tickets gibt es unter https://tickets.zoobudapest.com/.

Im Winter lohnt sich ein Ausflug zum romantischen Schloss Gödöllő, das dem Habsburger Kaiserpaar zur Krönung in Ungarn geschenkt wurde. Franz Josef und Sissi genossen stets ihren Aufenthalt in Gödöllő. Im Winter erstrahlt das Schloss in königlicher Pracht und lädt zu Spaziergängen im pompös beleuchteten Park ein – https://kiralyikastely.hu/.