Mávinform: Züge verkehren nicht wegen eines Unfalls zwischen Balatonfenyves und Balatonmáriafürdö

Die Züge zwischen Balatonfenyves und Balatonmáriafürdő verkehren aufgrund eines Unfalls nicht, teilte Mávinform am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Demnach hat der Tópart InterCity (IC 857) von Nagykanizsa zum Bahnhof Déli am Freitagmorgen am Bahnübergang in der Hóvirág utca in Balatonmáriafürdő einen Mann angefahren. In den Morgen- und frühen Nachmittagsstunden müssen die Fahrgäste der Süd-Balaton-Linie und der Helikon InterRegio-Züge mit deutlich längeren Fahrzeiten und einem Umstieg auf Ersatzbusse rechnen, teilte Mávinform mit. Die Ersatzbusse werden zwischen Fonyód und Balatonszentgyörgy anstelle der Balaton und Tópart ICs verkehren, hieß es.