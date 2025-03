Wegen eines Unfalls befördern Ersatzbusse die Fahrgäste zwischen Tapolca und Lesencetomaj

Am Mittwochmorgen ist in Tapolca ein Lastwagen auf die Bahngleise gestürzt. Deshalb befördern Ersatzbusse die Fahrgäste zwischen Tapolca und Lesencetomaj, teilte Mávinform auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie sie schrieben, stürzte ein Lastwagen mitsamt seiner Ladung von der unbefestigten Straße eines Industriegebiets in Tapolca auf die Bahnstrecke, so dass der Zugverkehr zwischen Tapolca und Lesencetomaj eingestellt ist, Ersatzbusse werden die Fahrgäste auf dem betroffenen Abschnitt befördern. Auf der Strecke Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk ist mit längeren Fahrzeiten zu rechnen, da für die Beseitigung des Hindernisses mehr Zeit benötigt wird, was voraussichtlich 14-15 Stunden dauern wird, fügten sie hinzu.