Traditionelle Bandweihe nach ungarischem Brauch

Am 29. November fand, wie jedes Jahr um diese Zeit, die feierliche Bandweihe des aktuellen Abiturjahrgangs an der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr statt. Dieses Fest markiert den Übergang von der Schulzeit ins sogenannte Erwachsenenleben und in einen neuen Lebensabschnitt.





Im Schuljahr 2024/25 begeht die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr das 15-jährige Jubiläum ihres Bestehens und feierte bei diesem Fest den achten, erstmals dreizügigen Abiturjahrgang. Die angehenden Abiturienten bereiteten sich schon seit Wochen akribisch auf diesen Abend vor, um ihn für alle unvergesslich zu gestalten.

Nach dem Eröffnungswalzer der Klasse 12a begrüßte Schulleiter Andreas Gering die anwesenden Gäste, Eltern, Lehrkräfte und allen voran natürlich die Hauptakteure des Abends, die 59 jungen Damen und Herren, die im Frühling ihre Abiturprüfungen ablegen werden. In seiner Ansprache betonte der Schulleiter, dass das Band, das die Abiturienten während ihres letzten Schuljahres tragen werden, die Verbundenheit mit der Schule und den Schulkameraden symbolisiere, die hoffentlich über die Schulzeit hinaus bestehen bleiben wird.

Auf Goethes Werther verweisend hob er hervor, das Erwachsenwerden sei mehr als Herausforderungen zu meistern, es bedeute, Verantwortung für den eigenen Weg zu übernehmen und dabei die Balance zwischen Leidenschaft und Realität zu halten. Der Schulleiter gratulierte den Zwölftklässlern zu diesem bedeutenden Ereignis und wünschte ihnen, sie mögen ihre Träume verwirklichen, ohne dabei die Realität aus den Augen zu verlieren und Verantwortung übernehmen, aber zugleich ihre jugendliche Begeisterung zu bewahren.

Den Höhepunkt der Bandweihe bildete selbstverständlich das feierliche Anstecken der Bänder, was jedes Mal für alle ein bewegender Moment ist. Es folgten die Festredner der elften Klassen, die den scheidenden Mitschülern heitere Gedanken, aber auch nachdenkliche Worte, Glückwünsche sowie Ratschläge mit auf ihren spannenden Weg gaben. Wie allgemein üblich, erinnerten die angehenden Abiturienten mit eigens für diesen Anlass zusammengestellten Videos an die gemeinsam durchlebten Jahre ihrer Schulzeit.

Zwischen den Ansprachen erfreuten die Abiturklassen das Publikum mit temperamentvollen Tanzaufführungen klassischen und auch modernen Genres. Der traditionelle Walzer der Abiturienten, zu dem sie ihre Eltern aufforderten, bildete den Abschluss der festlichen Bandweihe.

