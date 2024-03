Schulleiterwechsel an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Seit dem 1. März wird die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr von Andreas Gering geleitet.

Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und dem Wehrdienst studierte er Wirtschaftspädagogik an der Universität Göttingen. Seit 2013 war er als stellvertretender Schulleiter in Hamburg an der Beruflichen Schule Burgstraße tätig, davor zehn Jahre lang Studienrat an der Staatlichen Abendwirtschaftsschule. Seine berufliche Tätigkeit umfasste unter anderem auch Schulentwicklung und Bildungsplanung als Fachreferent am Hamburger Institut für Berufliche Bildung und die Funktion als Berater am Informationszentrum des HIBB.

„Mit großer Freude übernehme ich die Position des Schulleiters an der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr, die für ihren Anspruch auf höchste Bildungsqualität bekannt ist” teilt Herr Gering mit. Sein Ziel sei es einerseits diese Qualität beizubehalten und weiter zu entwickeln, andererseits eine Lernumgebung zu schaffen, in der die Schüler ihr Potenzial frei entfalten können. Er freue sich darauf, gemäß der Vision der Schule „Vorsprung durch Bildung” mit einem engagierten Lehrerkollegium zusammenzuarbeiten, um den Schülern die bestmögliche Bildung zu bieten. „Meine Familie wird im Sommer ebenfalls nach Győr umsiedeln, unsere Söhne werden ab dem neuen Schuljahr hier zur Schule gehen. Ungarns reiche Kultur und die Gastfreundschaft der Menschen wirkten sehr einladend, deshalb freuen wir uns darauf, in den nächsten Jahren hier zu Hause zu sein” so Andreas Gering, der neue Schulleiter der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr.