Zahl der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge in Ungarn erreicht 68.000

Die Zahl der vollelektrischen Fahrzeuge in Ungarn ist auf 68.000 gestiegen, teilte das Energieministerium am Mittwoch in einem Posting in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bislang wurden in diesem Jahr rund 20.000 BEVs in Ungarn zugelassen, so das Ministerium. Bis 2026 könnte die Zahl der BEVs 120.000 erreichen, fügte es hinzu. Die ungarische Regierung hat 60 Milliarden Forint für Programme zur Förderung der Elektromobilität vorgesehen, darunter Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.