Bruttolöhne stiegen im Oktober um 12,9 Prozent

Die durchschnittlichen Bruttolöhne in Ungarn stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 12,9 Prozent auf 637.200 Forint, wie die am Freitag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) zeigen. Die Nettolöhne stiegen in gleichem Maße auf 423.800 Forint – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Reallöhne stiegen um 9,4 Prozent, wobei der Verbraucherpreisindex im Oktober 3,2 Prozent betrug. Der Bruttomedianlohn stieg um 15,9 Prozent auf 529.000 Forint. Der gesetzliche monatliche Mindestlohn in Ungarn wurde ab 1. Dezember 2023 um 15 Prozent auf 266.800 Forint für ungelernte Arbeiter und um 10 Prozent auf 326.000 Forint für Facharbeiter angehoben. Der durchschnittliche Bruttolohn im Unternehmenssektor, zu dem auch staatliche Unternehmen gehören, stieg um 12,0 Prozent auf 642.100 Forint. Der durchschnittliche Bruttolohn im öffentlichen Sektor stieg um 15,8 Prozent auf 616.900 Forint. Im gemeinnützigen Sektor stieg der durchschnittliche Bruttolohn um 14,7 Prozent auf 646.700 Forint. Für den Zeitraum Januar-Oktober betrugen die Bruttolöhne im Durchschnitt 633.900 Forint und die Nettolöhne 421.500 Forint, beides 13,6 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Infolge der günstigen Lohndynamik und der anhaltend niedrigen Inflation steigen die Reallöhne seit 14 Monaten kontinuierlich und deutlich an, sagte Sándor Czomba, Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, in einer Erklärung. Dank der Maßnahmen der Regierung steigt die Kaufkraft der Familieneinkommen stetig an, was den Konsum ankurbelt und dazu beiträgt, dass die ungarische Wirtschaft im Jahr 2025 ein Wachstum von über 3 Prozent erreicht.