Die Beendigung des Krieges in der Ukraine ist für Europa von vorrangigem wirtschaftlichem Interesse, was auch die europäischen Staats- und Regierungschefs spüren können, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede in Brüssel sagte der Ministerpräsident, die europäischen Staats- und Regierungschefs könnten „spüren, dass der Krieg beendet werden muss“ und dass es notwendig sei, ein dauerhaftes, berechenbares Sicherheitssystem zu schaffen, das die Wiederaufnahme des Wirtschaftswachstums in Europa ermögliche. Orbán sagte, die Menschen hätten „die Nase voll von der Kriegssituation, der Inflation und den Sanktionen“. Trotzdem sei in der vergangenen Woche im Europäischen Parlament und in der Europäischen Kommission das Gegenteil von all dem geschehen. Er sagte, die größten Parteien des EP hätten einen Pakt geschlossen und „schriftlich festgehalten, dass sie mit dem weitermachen werden, was sie bisher getan haben: Migration, Gender und Krieg unterstützen“. „Es stört sie also nicht, dass sich die Welt außerhalb der Brüsseler Blase verändert, sie wollen weiter voranschreiten“, fügte er hinzu. Orbán sagte, dies zeige, dass die größten Probleme heute in Brüssel lägen.