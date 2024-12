Es sei „eine politische Rache der gescheiterten demokratischen US-Regierung“, dass der Ausbau des ungarischen Atomkraftwerks Paks nicht von den Sanktionen gegen die russische Gazprombank ausgenommen worden sei, aber es gebe keinen Grund zur Sorge, sagte der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium zitierte Péter Szijjártó in New York mit den Worten, dass die jüngsten einseitigen Schritte der scheidenden US-Regierung die Energieversorgung der gesamten Region erschwerten und die Sanktionen gegen die Gazprombank zu einer schwierigen Situation für jene Länder führten, die „nicht den politischen Mainstream vertreten, sondern eine konservative, patriotische, nationale Politik vertreten, und deren Politik sich eher mit der des neuen US-Präsidenten deckt“. „Die US-Regierung wusste offensichtlich genau, welche Auswirkungen diese Maßnahmen haben würden, und sie wusste auch genau, welchen Ländern sie Probleme bereiten würden“, fügte er hinzu. „Aber alle können beruhigt sein, denn wir sind dabei, diese Risiken zu beseitigen. Wir haben zum Teil bereits die notwendigen rechtlichen, technischen und technologischen Schritte unternommen und werden in der nächsten Zeit weitere unternehmen. Ungarns Energieversorgung ist sicher und wird sicher sein, solange wir an der Regierung sind“, sagte er.