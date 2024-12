Fahrplan der Balatonfähre an den Feiertagen

Die Balatonfähre, die während der Winterferien im Stundentakt verkehrt, wird während der Feiertage zwischen 7.00 und 18.00 Uhr ab Szántód und zwischen 7.15 und 18.15 Uhr ab Tihany im Halbstundentakt verkehren, außer am 24. Dezember, 31. Dezember und 1. Januar, teilte die Balaton Schifffahrt AG auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am 24. und 31. Dezember verkehrt die Balatonfähre nur bis zum frühen Nachmittag: von Szántód zwischen 7.00 und 15.00 Uhr und von Tihany zwischen 7.15 und 15.15 Uhr. Am 1. Januar 2025 verkehrt die Fähre von Szántód zwischen 10.00 und 18.00 Uhr und von Tihany zwischen 10.15 und 18.15 Uhr. Die Fahrtzeit beträgt 8 Minuten. Die Reederei hat ihre Széchényi-Fähre in weihnachtliche Lichter gehüllt. Die Lichterfähre verkehrt bis zum 5. Januar, morgens von 7.00 bis 8.15 Uhr und nachmittags von 16.00 bis 18.15 Uhr.