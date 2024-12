6 Weihnachtsmärkte am Balaton, die auch nach den Feiertagen geöffnet sind

Besuchen Sie die folgenden Weihnachtsmärkte am Balaton an und nach den Feiertagen. Neben den obligatorischen Runden Glühwein oder Punsch und Lebkuchen bringt ein erfrischender Bummel und ein Lichterspaziergang jeden in Festtagsstimmung – berichtet welovebalaton.hu

Welovebalaton.hu hat dazu einige Tipps.

