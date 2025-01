Mehr als eine Million Menschen haben die App „Digitale Staatsbürgerschaft“ heruntergeladen, sagte ein Regierungsvertreter am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der dienstleistende Staat habe die Verantwortung, öffentliche Dienstleistungen in der digitalen Sphäre verfügbar zu machen und Sicherheit für Verwaltung und Bezahlung zu garantieren, sagte Zsolt Nyitrai, der Beauftragte des Ministerpräsidenten für vorrangige soziale Angelegenheiten, in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Das neue Programm „Digitale Staatsbürgerschaft“ ziele darauf ab, die Kommunikation zwischen den Bürgern und den staatlichen Stellen zu vereinfachen, fügte er hinzu und verwies auf das Vorhaben, staatliche Dienstleistungen auf Mobiltelefonen anzubieten.

Alles, was die Bürgerinnen und Bürger brauchen, wenn sie ihr Haus verlassen, ist ein Schlüssel und ihr Mobiltelefon, sagte er und merkte an, dass verschiedene wichtige Dokumente nun über die App vorgelegt werden können, was Zeit spart, Bürokratie abbaut und gleichzeitig zum Umweltschutz beiträgt.