Die Regierung schützt die Preisobergrenzen der Energieversorger auch nach dem 20-prozentigen Anstieg der Gaspreise in Europa aufgrund der Entscheidung der Ukraine, die Gaslieferungen aus Russland einzustellen, sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Inzwischen bestreiten selbst die fanatischsten Brüsseler nicht mehr, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union stark verschlechtert hat“, sagte Péter Szijjártó auf Facebook. Einer der Hauptgründe dafür seien die Gaspreise, die in Europa inzwischen höher seien als in den meisten konkurrierenden Ländern. „Gleichzeitig sind die europäischen Erdgaspreise vor allem aufgrund von Maßnahmen gestiegen, die die Gaslieferungen bewusst einschränken, wie Sanktionen oder andere politische Schritte, um bestimmte Ressourcen auszuschalten, oder die Schließung bestimmter Lieferrouten“, sagte er. „Die Europäer sind eindeutig diejenigen, die von diesen Maßnahmen am meisten betroffen sind“. Ungarn habe in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen, seine Lieferrouten zu diversifizieren, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass dies die Sicherheit der Energieversorgung gewährleiste, „auch wenn wir die Auswirkungen der steigenden europäischen Preise spüren“.

Seit der Entscheidung, die durch die Ukraine führende Transitroute nach Mittel- und Osteuropa Mitte Dezember zu streichen, sei der Gaspreis auf den europäischen Märkten um 20 Prozent gestiegen, fügte er hinzu. „Die Entscheidung der Ukraine hat die europäische Wirtschaft erneut in eine schwierige Lage gebracht, obwohl das Land ein Beitrittskandidat ist“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, dass er die Situation mit seinem slowakischen Amtskollegen Juraj Blanar besprochen habe, da der Schritt der Ukraine besonders schädlich für Mitteleuropa sei. „Wir waren uns einig, dass das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine von beiden Seiten eingehalten werden sollte und dass der Pakt auch Bestimmungen über die Aufrechterhaltung der Energielieferwege enthält.“

Szijjártó sagte, dass wir während der Debatten über den Bau der TurkStream-Pipeline vor einigen Jahren von unseren Verbündeten bedroht wurden, die versuchten, uns „auf freundliche Weise von der Investition abzubringen“, sagte er. Das Binnenland Ungarn wäre jetzt in der Klemme, wenn es dem „freundlichen“ Druck damals nicht widerstanden hätte, sagte Szijjártó. Unter den gegenwärtigen Umständen sei die Energieversorgung Ungarns gesichert, sagte er. Gleichzeitig sagte er, dass die Entscheidung der Ukraine, den Gashahn zuzudrehen, zu höheren Preisen geführt habe, was eine weitere Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit Mitteleuropas und der EU darstelle. „Dennoch wird Ungarn die Errungenschaften seiner Preisobergrenzen für Energieversorger auch in diesem schwierigen Umfeld schützen, und wir werden die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Region fortsetzen“, sagte er.