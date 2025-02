Nyitrai: Man kann sich jetzt auch in Apotheken für das Pflegeuhr-Programm anmelden

Neben den Behörden kann man sich jetzt auch in Apotheken für das Gondosóra-Programm (Betreuungsuhr-Programm) anmelden, erklärte der Beauftragte des Ministerpräsidenten für vorrangige soziale Angelegenheiten in einem am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Zsolt Nyitrai betonte, dass die Regierung einen Dienstleistungsstaat betreibe. „Wir arbeiten daran, öffentliche Dienstleistungen schnell und einfach für alle zugänglich zu machen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Gondosóra-Programm, das Hilfe auf Knopfdruck bietet“, sagte Zsolt Nyitrai. „Wenn Sie über 65 Jahre alt sind und sich noch nicht registriert haben, können Sie dies noch heute unter der Nummer 06 80 80 40 50 oder sogar in der Apotheke tun“, schlug der Beauftragte des Ministerpräsidenten vor.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zoltán Hankó, Präsident der Ungarischen Apothekerkammer, betonte in dem Video, dass die Apotheker die Menschen bei der Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Gesundheit unterstützen. „Das Betreuungsuhr-Programm ist eine weitere Möglichkeit, näher bei Ihnen zu sein. Wir bieten auch Beratung an und helfen Senioren bei der Registrierung“, betonte er.