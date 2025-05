Ungarischer Verbraucherpreisindex fällt im April auf 4,2 Prozent

Der auf das Jahr hochgerechnete ungarische Verbraucherpreisindex fiel im April auf 4,2 Prozent, verglichen mit 4,7 Prozent im Vormonat, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lebensmittelpreise stiegen um 5,4 Prozent. Der Preis für Eier stieg um 26,9 Prozent, der für Mehl um 23,7 Prozent und der für Speiseöl um 23,4 Prozent, während der Preis für Margarine um 29,2 Prozent und der für Molkereiprodukte um 7,5 Prozent sank. Die Energiepreise für private Haushalte stiegen um 3,5 Prozent, während die Preise für Leitungsgas um 7,2 Prozent zulegten. Die Preise für Gebrauchsgüter stiegen leicht um 2,0 Prozent. Die Preise für Kraftstoffe fielen um 7,1 Prozent. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 6,3 Prozent und die Preise für Bekleidung um 1,6 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 7,0 Prozent. Die Kerninflation, die die volatilen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, lag bei 5,0 Prozent. Der mit einem Korb von Waren und Dienstleistungen für Rentner berechnete Verbraucherpreisindex lag bei 4,2 Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise leicht um 0,2 Prozent. Die Preise für Nahrungsmittel fielen um 1,3 Prozent und die Preise für Kraftstoffe gingen um 1,4 Prozent zurück, während die Preise für Haushaltsenergie um 3,8 Prozent stiegen.

In einer Stellungnahme zu den neuen Daten hob das Wirtschaftsministerium den Rückgang der Lebensmittelpreise im Vergleich zum Vormonat hervor und verwies auf die Auswirkungen einer von der Regierung verordneten Begrenzung der Margen auf eine Reihe von Lebensmitteln in Supermärkten. Der Verbraucherpreisindex könnte in den kommenden Monaten weiter sinken, was durch eine am 19. Mai in Kraft tretende Obergrenze für Aufschläge auf Haushaltsprodukte sowie durch die Zusage von Banken und Telekommunikationsunternehmen, die Gebühren einzufrieren, und von Versicherern, die Prämien für Hausratversicherungen einzufrieren, unterstützt wird. Nach Angaben des Ministeriums könnte die Begrenzung der Margen auf Haushaltsprodukte die Preise in den genannten Kategorien um 16-18 Prozent senken. Mit der Durchleitung könnte die Maßnahme den Verbraucherpreisindex um 0,4 Prozentpunkte senken, fügte es hinzu. Das Ministerium versprach, gegen alle „ungerechtfertigten“ Preiserhöhungen vorzugehen, und erklärte, das Ziel sei es, den Verbraucherpreisindex auf 3 bis 4 Prozent und die Lebensmittelpreisinflation auf unter 5 Prozent zu senken.