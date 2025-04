Richter-Vorstand schlägt Ausschüttung von 93 Mrd. HUF vor

Der Vorstand des Pharmaunternehmens Gedeon Richter wird auf der für den 29. April anberaumten Jahreshauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 93,0 Mrd. HUF auf den Gewinn des vergangenen Jahres vorschlagen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Dividende entspricht etwa 39 Prozent des konsolidierten Gewinns nach Steuern für das Jahr 2024, so der Vorstand in den Vorschlägen für die Jahreshauptversammlung, die am späten Montag auf der Website der Budapester Börse veröffentlicht wurden. Unter Berücksichtigung der eigenen Aktien wird die Dividende rund 509 HUF pro Aktie betragen, sofern die Aktionäre zustimmen.