ÉKM: Bau der 2. Phase der Südlichen Ringbahn schreitet gut voran

Der Bau der 2. Phase der Südlichen Ringbahn schreitet zügig voran, das Projekt ist der bedeutendste Eisenbahnausbau in Budapest in den letzten 100 Jahren, betonte Balázs Norbert Kovács, Ministerialbeauftragter für staatliche Investitionen in Budapest im Ministerium für Bau und Verkehr (ÉKM), am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest. Die neue Eisenbahnbrücke über die Szerémi út und die Straßenbahnlinie 1 wird ohne Verkehrsunterbrechung in Betrieb genommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Balázs Norbert Kovács betonte, dass die Südliche Ringbahn eines der wichtigsten Projekte nicht nur für die Hauptstadt, sondern für das gesamte ungarische Verkehrssystem sei. In der zweiten Phase des Projekts wird der Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Ferencváros und Kelenföld, einer der verkehrsreichsten Abschnitte des ungarischen Eisenbahnnetzes, modernisiert und die Eisenbahnverbindung ausgebaut. Er sagte, dass die drei EU-Schienenkorridore, die Ungarn verbinden, über diese Strecke führen. Es handelt sich um die wichtigste Donaubrücke im ungarischen Eisenbahnnetz, wo mehr als 95 Prozent des Eisenbahnverkehrs die Donau überqueren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Ministerialbeauftragte betonte, dass es sich bei dem Projekt der Südlichen Ringbahn um eine echte Investition des 21. Jahrhunderts handelt, eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte Budapests, sowohl was die direkten als auch die indirekten Auswirkungen betrifft, mit einer Gesamtinvestition von rund 420 Mrd. HUF. Das Projekt wird dazu beitragen, das vielleicht kritischste Problem für die Funktionsfähigkeit der Hauptstadt zu lösen, indem es die Überlastung der Budapester Straßen verringert, wo mehr Pendler zur Arbeit fahren als in Budapest bleiben, sagte er. Der Bau der neuen Gleise wird den Vorortbahnverkehr verbessern, und die Kapazitätserweiterung wird die Straßen von Budapest um 60.000 Fahrzeuge pro Tag entlasten.