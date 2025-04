In einer Siedlung am Balaton wurde ein Pumptrack gebaut

In Alsóörs wurde ein mobiler Pumptrack im Rahmen des mobilen Pumptrack-Programms des nationalen Bringapark-Programms errichtet. Es ist verboten, den Pumptrack ohne Helm und Schutzausrüstung zu benutzen – berichtet veol.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In Alsóörs befindet sich die Radrennbahn auf dem Asphaltweg an der Ecke Orgona utca und Mihálkovics sétány. Der mobile Pumptrack, der am Freitag aufgestellt wurde, erfreute sich bei den Kindern des Dorfes schnell großer Beliebtheit und wurde sofort in Betrieb genommen.

Mobiler Pumptrack

„Herumtollen, ausprobieren, Spaß haben – Helme und Schutzausrüstung sind Pflicht, die Regeln sind zu beachten – unter 18-Jährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.“ – heißt es auf der Website der Gemeinde. Die Regeln und Vorschriften sind auf derselben Website zu finden, können aber auch auf dem Schild neben dem Pumptrack nachgelesen werden. Dort steht, dass der Pumptrack nicht nur mit Fahrrädern, sondern auch mit Rollschuhen, Scootern und Skateboards benutzt werden kann, allerdings nur von 5 Personen auf einmal.