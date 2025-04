Chery aus China betritt ungarischen Markt

Die chinesische Automarke Chery tritt in den ungarischen Markt ein, nachdem Chery Automobile und der Autoimporteur Grand Automotive eine Vereinbarung unterzeichnet haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Verkauf von Chery wird voraussichtlich im Spätsommer oder Frühherbst beginnen, sagte Grand Automotive. Der Importeur teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass mit dem Aufbau eines landesweiten Händlernetzes begonnen wurde. Chery ist der viertgrößte Automobilhersteller in China und in mehr als 110 Ländern vertreten. Grand Automotive, ein Mitglied der israelischen Taavura-Gruppe, ist seit 2019 in Ungarn tätig.