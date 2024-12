Robert Bosch Automotive Steering Kft. weiht Werk in Maklár ein

Die Robert Bosch Automotive Steering Kft. hat am Freitag ein 46 Milliarden Forint teures Werk in Maklár (Nordost-Ungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition wurde mit 10,5 Mrd. Forint vom Staat unterstützt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Einweihung. Er fügte hinzu, dass sich das ungarische BIP-Wachstum im Jahr 2025 deutlich beschleunigen werde, was zum Teil auf die Investitionen der Automobilindustrie zurückzuführen sei. In zwei Jahren, wenn die Produktionsinvestitionen von Mercedes, BMW und BYD abgeschlossen sind, werde Ungarn zu den fünf europäischen Ländern gehören, die jährlich 1 Million Autos produzieren. Szijjártó wies darauf hin, dass Unternehmen in deutschem Besitz rund 300.000 Menschen in Ungarn beschäftigen.

Der Geschäftsführer der Robert Bosch Automotive Steering Kft., Michael Zink, sagte, das 37.000 Quadratmeter große Multifunktionsgebäude werde der Logistik dienen und die Produktion von Kleinserienprodukten beherbergen. Die Bosch-Gruppe in Ungarn erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Nettoumsatz von 2.207 Milliarden Forint.