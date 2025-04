NAV: Ein Budapester Händler ist bei sechs Testkäufen durchgefallen

Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) hat gegen einen Budapester Händler, der sechs Testkäufe nicht bestanden hat, nicht nur eine maximale Sperrfrist, sondern auch einen maximalen Säumniszuschlag verhängt, teilte das Amt am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Erklärung zufolge hatten die Prüfer den Laden, der fernöstliche Produkte verkauft, schon seit langem überwacht, da die Eigentümer innerhalb von drei Jahren mehrere NAV-Kontrollen nicht bestanden hatten. Auch dieses Mal fanden die Steuerprüfer nicht alles in Ordnung, und beim letzten Testkauf stellten sie fest, dass das Geschäft zum sechsten Mal seine Belege nicht dokumentiert hatte. Die NAV verhängte eine Höchststrafe von 3 Millionen Forint und eine Schließung des Geschäfts für maximal 60 Tage. Der maximale Säumniszuschlag beträgt 2 Mio. Forint, aber der Händler wurde wegen der wiederholten Nichteinhaltung der Vorschriften als Steuerzahler mit hohem Risiko eingestuft und erhielt daher 150 Prozent des Betrags, was in solchen Fällen die strengste Maßnahme ist, heißt es in der Erklärung.