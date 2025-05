Michelin-Sternekoch expandiert am Balaton

In Alsóörs wird demnächst das Restaurant Y By Jenő Rácz eröffnet, das nach Aussage des Sternekochs die „coolste Kantine“ des Dorfes sein wird, in der hausgemachte Gerichte auf unsere Gäste warten – schreibt veol.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Restaurant von Jenő Rácz wird hausgemachte Gerichte anbieten, sagte der Chefkoch kürzlich in einem Facebook-Post. Er fügte hinzu, dass das Restaurant Ende Mai eröffnet wird, und dass sie nach Mitarbeitern suchen, um es zu betreiben.