BRFK: 110 Personen im Zusammenhang mit der illegalen Versammlung am 1. Mai festgenommen

Am Nachmittag des 1. Mai begannen mehrere Teilnehmer einer zuvor angemeldeten und anerkannten Kundgebung in Budapest, Kossuth-Lajos-Platz, V. Bezirk, eine illegale Versammlung, in deren Zusammenhang 110 Personen aufgehalten wurden, teilte die Polizei am Freitag auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die illegalen Versammler behinderten den Verkehr im Stadtzentrum. Einige von ihnen gingen zur Kettenbrücke und setzten ihre rechtswidrigen Aktivitäten auf dem Széchenyi-Platz fort. Die Polizei hielt 110 Personen an, erstattete vier Anzeigen wegen pyrotechnischer Vergehen und eine wegen Missbrauchs des Versammlungsrechts. Ein Fall wurde wegen Verstoßes gegen die Ausweispflicht angezeigt. In zwei Fällen mussten Polizeibeamte aufgrund von Krankheit Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Eine Person wurde festgenommen und vorgeführt, weil sie wegen Unterschlagung gesucht wurde.

„Die Polizei hat immer und wird auch in Zukunft das Recht auf friedliche Versammlung für alle gewährleisten, wobei sie die Rechte anderer (einschließlich derer, die in der Hauptstadt reisen wollen) respektiert und die geltenden ungarischen Gesetze durchsetzt“, heißt es auf police.hu.