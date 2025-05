Gewinn von ALTEO fällt im ersten Quartal

Der Gewinn nach Steuern des börsennotierten alternativen Energieunternehmens ALTEO ist im ersten Quartal aufgrund höherer Kosten und eines Finanzverlustes im Vergleich zum Vorjahr um 63 % auf 1,0 Mrd. HUF gesunken, wie aus dem am Montag nach Börsenschluss veröffentlichten Ergebnisbericht hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Umsatz stieg um 9 % auf 29,0 Mrd. HUF. Die Materialkosten stiegen um 11 % auf 20,4 Mrd. HUF, und die Personalkosten erhöhten sich um 60 % auf 3,6 Mrd. HUF. Die Abschreibungen stiegen um 38 % auf 1,5 Mrd. HUF, was auf das größere Anlagenportfolio zurückzuführen ist. ALTEO verbuchte für den Berichtszeitraum einen finanziellen Verlust von 0,3 Milliarden Forint, nach einem bescheidenen Gewinn im Basiszeitraum. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 49 HUF. ALTEO bestätigte Pläne, seine Aktivitäten in den Bereichen erneuerbare Energien und Abfallwirtschaft weiter auszubauen, und kündigte an, dass das Unternehmen weiterhin nach Möglichkeiten der strategischen Zusammenarbeit mit dem Öl- und Gasunternehmen MOL suchen werde. Der Investmentarm von MOL und zwei Private-Equity-Fonds halten 73,79 % der ALTEO-Aktien.