Umsatz von Zwack Unicum steigt, Gewinn sinkt

Der Gewinn nach Steuern von Zwack Unicum, Ungarns größtem Spirituosenhersteller, fiel in der ersten Hälfte des am 1. April begonnenen Geschäftsjahres um 6 % auf 1,2 Mrd. Forint, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Ergebnisbericht hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Nettoumsatz stieg um 9 % auf 11,3 Mrd. HUF, was auf einen Anstieg der Inlandsverkäufe im zweiten Quartal nach einem relativ schwachen ersten Quartal zurückzuführen ist. Die Materialkosten verringerten sich um 4 % auf 3,9 Mrd. Forint, aber die Betriebskosten stiegen um 21 % auf 5,9 Mrd. Forint, was auf höhere Ausgaben für Marketing bei Festivals und in der Fernsehwerbung zurückzuführen ist.