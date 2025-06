E-Auto-Programm für Unternehmen

Die Hälfte des Gesamtbetrags wurde im Rahmen des E-Auto-Programms für Unternehmen ausgezahlt, teilte das Energieministerium (EM) am Sonntag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI mit.

Mehr als 15 Milliarden Forint wurden an die Gewinner des Wettbewerbs zur Förderung der Ökologisierung von Unternehmensflotten überwiesen. Die Regierung unterstützt die Anschaffung von rein elektrischen Personenkraftwagen, Lastkraftwagen oder Kleinbussen mit bis zu 4 Millionen Forint pro Fahrzeug. Ein Unternehmen kann maximal 64 Millionen Forint beantragen, teilte das Ministerium mit. Die Zahl der beantragten sauberen und leisen Fahrzeuge hat in den letzten Tagen 8.000 Stück überschritten. Neue Anträge können noch bis zum 1. Dezember eingereicht werden. Von den insgesamt 30 Milliarden Forint wurden bisher 26 Milliarden Forint in Förderverträgen gebunden. Reine Elektroautos schonen nicht nur die Umwelt, sondern dank ihrer günstigeren Betriebs- und Wartungskosten auch den Geldbeutel ihrer Betreiber. Der klimafreundliche Fahrzeugbestand hat sich in Ungarn seit Beginn des Jahrzehnts verzehnfacht, hieß es.